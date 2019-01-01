مارتينيز: أتمنى عودة إيكاردي وكوبا أمريكا كانت مفاجأة بالنسبة لي

لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر يتمنى عودة ماورو إيكاردي من باريس سان جيرمان ويتحدث عن كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لوتارو مارتينيو نجم فريق إنتر عن سعادته بتواجده مع منتخب الأرجنتين في الأشهر الماضية وعدد الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه يأمل بالاستمرار في تقديم أفضل ما لديه للفريق في الفترة المقبلة.

وقال مارتينيز: "أنا سعيد للغاية لتواجدي مع منتخب الأرجنتين، خاصة أن عدد كبير من اللاعبين المتواجدين حاليًا كانوا هنا أيضًا وقت بطولة كوبا أمريكا".

وأضاف: "أعلم أنه علي أن أعمل بشكل أكثر قوة لكن بطولة كوبا أمريكا كانت أول بطولة مجمعة كبيرة بالنسبة لي مع الفريق ولها مكانة خاصة".

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وأكمل: "على مستوى شخصي شعرت بالمفاجأة بسبب عدد الدقائق التي حصلت عليها مع الفريق في كوبا أمريكا، وفجأة أصبحت لاعبًا أساسيًا".

واختتم بالحديث عن مواطنه ماورو إيكاردي الذي انضم لباريس سان جيرمان على سبيل الإعارة: "أتمنى أن يستمر في صفوف إنتر".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد خرج من بطولة كوبا أمريكا عقب خسارة مواجهة نصف النهائي أمام البرازيل بهدفين نظيفين.