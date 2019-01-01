لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي يعلن عن قائمة القلعة الحمراء لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي المصري عن قائمة الفريق المتوجهة لتانزانيا من أجل خوض مباراة سيمبا.

يأتي هذا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في المجموعة التي يتصدرها الأهلي في الوقت الحالي، وجاءت القائمة كالتالي:

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إكرامي – الشناوي – هشام محمد – رامي ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحي – محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – علي معلول – أجايي – محمد هاني – علي لطفي – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

وأستبعد لاسارتي كل من حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد نجيب ووليد أزارو وأحمد فتحي ومروان محسن للإصابة، وأحمد حمودي لأسباب فنية.

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وستقام المباراة على ملعب فريق سيمبا في تنزانيا يوم الثلاثاء المقبل في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة قبل أن يعود الفريق لمصر لمواجهة الداخلية في الدوري السبت القادم.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل صدارة المجموعة بعد أن كان قد فاز في لقاءين وتعادل في لقاء وحيد ويملك 7 نقاط، وكان قد حقق الفوز بخماسية نظيفة على سيمبا الأسبوع الماضي في مصر.