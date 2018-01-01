الآن - جلسة بين الخطيب ولازارتي لوضع النقاط فوق الحروف

الأوروجوياني يقترب من خلافة كارتيرون في الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصل منذ قليل الأوروجوياني مارتن لازارتي؛ المرشح المحتمل لتدريب الأهلي المصري، إلى مقر النادي بالجزيرة، لعقد جلسة مع محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء.

وكان الأوروجوياني قد وصل بالأمس إلى العاصمة المصرية "القاهرة"، لاستكمال المفاوضات مع مسؤولي الأحمر بعدما شهدت الأيام الماضية الاتفاق بشكل كبير في وجهات النظر بينهما.

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الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أوضح أن لازارتي سيعقد بعد قليل جلسة مع بيبو، لوضع النقاط فوق الحروف بشأن شروط العقد المقرر توقيعه، حال إتمام الاتفاق، وكذلك تشكيل الجهاز المعاون له.

وكان الأهلي قد أقال مدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون بعد الإخفاق في التتويج بطلًا لدوري أبطال أفريقيا، وكذلك وداع كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ16، ليتم تكليف محمد يوسف بتولي المسؤولية الفنية بشكل مؤقت.

يذكر أن المارد الأحمر يستعد لمواجهة النجوم غدًا الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 بالدوري الممتاز، على استاد السلام.

الشياطين الحمر يحتلون المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ولا يزال لهم ست مؤجلات.