مارتشيلو ليبي: أعترف بقوة المنتخب الكوري الجنوبي

المدرب الإيطالي يتحدث عن قوة منتخب كوريا الجنوبية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي مارتشيلو ليبي، المدير الفني لمنتخب الصين، على أنه اضطر لإراحة بعض العناصر الأساسية بفريقه، خلال مباراة كوريا، في كأس أمم آسيا.

ليبي أبقى على الثنائي وو لي وهاو جونمين على مقاعد البدلاء خلال مباراة اليوم، من أجل منحهما بعضًا من الراحة، قبل مواجهة تايلاند في دور الـ16 بالبطولة القارية.

المدرب الإيطالي قال عقب المباراة: "المنتخب الكوري يتميز بالقوة والسرعة البالغة، ويتسم أيضًا بالوعي التكتيكي".

مشاركة للنسيان من المنتخب اليمني في #كأس_آسيا2019. 😞

فيتنام 🇻🇳تحصد ثلاث نقاط بثنائية في اليمن🇾🇪 ، وتنتظر باقي المجموعات.#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/pa9FDlHDoo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

ماتشيلو ليبي تابع: "أعترف بأن منتخب كوريا الجنوبية جيد للغاية على كافة المستويات، وكان يجب علينا قبول هذا الأمر، وكان علينا منح بعض اللاعبين راحة، قبل المباراة المقبلة".

المنتخب الصيني خسر من نظيره الكوري الشمالي بهدفين مقابل لا شيء، باللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، بالجولة الختامية ضمن منافسات دور المجموعات بكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.