الدوري الأرجنتيني - بريميرا

مارادونا يفتح باب عودته إلى الأرجنتين

التعليقات()
Getty Images
هل يعود مارادونا لتدريب الأرجنتين؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

فتح دييجو مارادونا، أسطورة منتخب الأرجنتين، الباب لإمكانية العودة لتدريب منتخب بلاده في الفترة المقبلة خلفًا لليونيل سكالوني.

مارادونا تولى تدريب منتخب الأرجنتين بين 2008 و2010 وودع كأس العالم بعد الهزيمة من ألمانيا برباعية نظيفة.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وقال صاحب الـ 58 عامًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام" : "أود توضيح أنني لم أتلقى أو أرفض أي عرض لتدريب المنتخب الأرجنتيني كما يزعم البعض".

    وتابع: "لا أمتلك أي عقد رسمي مع أي فريق وأشعر بأنني في حالة صحية أفضل ويشرفني دائمًا العودة لقيادة التانجو".

    واختتم: "أنا دائمًا أحب التحديات. أرسل أحضاني للجميع".

    خدعة مارادونا التي حرمت الأرجنتين منه في 1991

    وكانت التقارير الصحفية تؤكد رغبة فريق جيمناسيا لابلاتا في التعاقد مع بطل مونديال 1986 بعد خروجه من المستشفى.

    جدير بالذكر أنّ آخر تجارب مارادونا التدريبة كانت فريق دورادوس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

    إغلاق