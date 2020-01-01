مارادونا يعود للمستشفى .. والسبب ليس كورونا

تقارير صحفية أرجنتينية تؤكد دخول دييجو أرماندو مارادونا في المستشفى للمرة الثانية خلال عام واحد.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم أن النجم دييجو أرماندو مارادونا أسطورة التانجو قد دخل لمستشفى في مدينة في لا بلاتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "كرونيكا" وأكد على تقريرها العديد من المصادر الأخرى لاحقًا، بما فيها الطبيب المعالج له.

وأوضحت التقارير أن احتجاز مارادونا في المستشفى جاء برغبة منه، في ظل تدهور حالته الصحية ورغبته في التأكد من تحسنه.

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ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يتم احتجاز مارادونا فيها في المستشفى، حيث سبق أن ظل محجوزًا خلال يناير من العام الماضي بسبب نزيف في المعدة.

في الوقت نفسه أكدت صحيفة "كلارين" أن مارادونا دخل للمستشفى لأسباب نفسية، ومن أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية في الأساس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الأساسي لتدهور حالة النجم الأرجنتيني الكبير النفسية هو فشله في الاحتفال بعيد مولده الأخير مع أبنائه.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد احتفل بعيد ميلاده الستين في الـ 30 من شهر أكتوبر المنصرم، حيث تلقى التهاني من كل مكان في العالم.