مارادونا يعرقل انتقال خاميس إلى نابولي

عوائق كثيرة توقف إتمام الصفقة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية أن انتقال خاميس رودريجيز إلى نابولي أصبح مهدداً بسبب مطالبة اللاعب والرعاة بارتداء الكولومبي للرقم عشرة.

الرقم 10 في نابولي غير مسموح لأي لاعب بحمله بعدما تم حجبه تكريماً لأسطورة النادي الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا.

وأوضحت "فوربس" أن من شروط الشركات الراعية لرودريجيز أن يحمل اللاعب رقم عشر لكونه علامة تجارية خاصة به.

رودريجيز يعترف بإعجابه الشديد بتاريخ نابولي

صورة نيمار وكريم بنزيما تكسر قلب ليونيل ميسي💔



انظروا ماذا يفعل ماتيو 👀🤣



(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/S1R7sEZd8Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

وأشارت الصحيفة أن اللاعب يتقاضي مجموع 15 مليون يورو من شركات الدعاية المختلفة التي تملك حقوق تسويق صورته تجارياً.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن انتقال خاميس من ريال مدريد إلى نابولي متوقف بسبب رغبة النادي الإسباني في بيعه وليس إعارته.

ويشارك رودريجيز في الوقت الراهن مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا، ويتصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط.