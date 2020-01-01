مارادونا يجري جراحة ناجحة في المخ بعد معاناته من الاكتئاب

يعاني من الاكتئاب الحاد بسبب بعض الأزمات العاطفية

قام النجم الأرجنتيني السابق دييجو أرماندو مارادونا بجراحة ناجحة في المخ، بعد دخوله المستشفى، مساء أمس الثلاثاء، لمعاناته من أزمة نفسية حادة.

ومن جانبه أشار ماتياس مورلا المحامي الخاص بمارادونا، إلى نجاح العملية واستقرار حالة النجم الأرجنتيني في الوقت الحالي.

وقال مورلا في تصريحات صحفية:"لقد تحدثت مع العيادة، دييجو بخير ويواصل التعافي، الكشف عن الورم الدموي في الوقت المحدد كان حاسمًا بسبب احتراف الفريق الطبي والدراسات التي قاموا بها".

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وأضاف:"دييجو كان قلقًا للغاية بشأن ما سيحدث في المستقبل، لو لم يتم اكتشاف هذا الورم، لكان مصيره مختلفًا تمامًا".

وتابع:"مارادونا مصاب بالاكتئاب السريري، طبيبه النفسي قام بتحذيره من بعض المشاكل العاطفية المرتبطة بعيد ميلاده والوباء، حيث ظهر في حالة مزاجية غريبة الأيام القليلة الماضية لشعوره بالإحباط".

3 نوفمبر 2020

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم أن النجم دييجو أرماندو مارادونا أسطورة التانجو قد دخل إحدى المستشفيات في مدينة في لا بلاتا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "كرونيكا" وأكد على تقريرها العديد من المصادر الأخرى لاحقًا، بما فيها الطبيب المعالج له.

وأوضحت التقارير أن احتجاز مارادونا في المستشفى جاء برغبة منه، في ظل تدهور حالته الصحية ورغبته في التأكد من تحسنه.

التصوير المقطعي لمارادونا أظهر إصابته بورم دموي تحت الجافية على رأسه، ليقرر الأطباء أنه يحتاج لعملية جراحية.

ومن المقرر أن يخضع النجم الأرجنتيني المعتزل لهذه العملية مساء اليوم، الثلاثاء، وهو المكان نفسه الذي خضع فيه لعملية جراحية في الركبة العام الماضي.

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ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يتم احتجاز مارادونا فيها في المستشفى، حيث سبق أن ظل محجوزًا خلال شهر يناير من العام الماضي بسبب نزيف في المعدة.

وقال طبيب مارادونا: "هو في حال أفضل من الأمس ويريد الذهاب للمنزل، لكن الفكرة هي أن نبقي عليه هنا حتى الغد، فهو يعاني من بعض الجفاف ويحتاج لتحسين ذلك قبل الخروج".

وأضاف: "هو يريد الخروج لأنه يشعر بالتحسن، ولديه شعورًا طيبًا لقد تحدثنا وتبادلنا النكات وقمنا بالسير قليلًا خارج العيادة، حالته تتحسن تدريجيًا".

في الوقت نفسه أكدت صحيفة "كلارين" أن مارادونا دخل للمستشفى لأسباب نفسية، ومن أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية في الأساس.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الأساسي لتدهور حالته النفسية هو فشله في الاحتفال بعيد مولده الأخير مع أبنائه.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد احتفل ببلوغه 60 سنة في الـ30 من شهر أكتوبر المنصرم، حيث تلقى التهاني من كل مكان في العالم.