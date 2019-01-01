مارادونا يبكي خلال تقديمه مدرباً لخيمناسيا

مارادونا وتجربة تدريبية جديدة

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني مدربه الجديد، أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا، في حضور فاق 20 ألف مشجع.

وقال دييجو خلال تقديمه:"لست كسولاً، أحب العمل والحصول على المال كما فعلت طوال حياتي. هذه المجموعة ستكون مثالاً لهذا".

وأضاف:"حين يخرج الفريق إلى الملعب، سنلعب لأجل حياتنا".

وفي المؤتمر الصحفي بكى دييجو مجدداً قائلاً:"لقد عشت الكثير من الأمور الجميلة مثل ولادة أطفالي، واليوم أشعر أني في الجنة بالخروج إلى هذا الملعب. الأمر أشبه بزيارة أمي، وأن أكون معها مجدداً".

وأوضح:"كنت أحتاج للعمل في بلادي وأقدر وجودي هنا في هذا المكان الجميل".

وعلى الرغم من أن الفريق يحتل المركز الأخير حالياً، إلا أن قمصانه التي تحمل الرقم 10 واسم المدرب الجديد قد تم بيعها بكثافة عالية في آخر يومين.