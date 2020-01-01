مارادونا: لافيتزي جعلني أبكي

مارادونا يكشف واقعة مثيرة بخصوص نجم نابولي السابق

عاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا للحديث عن واقعة جمعته بنجم نابولي وباريس سان جيرمان السابق إيزيكيل لافيتزي وتسببت في بكاء مدرب جيمناسيا الحالي.

ويرتبط الثنائي مارادونا ولافيتزي بعلاقة خاصة بسبب الماضي الذي يربط الثنائي مع نابولي الإيطالي، إذ اُعتبر الأسطورة لافيتزي خليفته مع نادي الجنوب.

وقال مارادونا مع موقع الاتحاد الأرجنتيني: "قبل كأس العالم 2010 كان يجب أن أقوم ببعض الاختيارات، وكان البوتشو لافيتزي هو الوحيد الذي لم يقع عليه الاختيار".

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وأضاف: "بكيت من أجله، الاختيار كان بينه وبين مارتن باليرمو، ولكن اخترت باليرمو لأنني أدين له بالكثير، وكذلك لافيتزي، ولكن كان يجب أن يكون هناك خيار".

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اختيارات مارادونا في مونديال جنوب إفريقيا أثارت العديد من الجدل وقتها بعد استبعاده الثنائي خافيير زانيتي وإستيبان كامبياسو، بالإضافة لإبقائه دييجو ميليتو احتياطياً رغم سابق تألقه مع إنتر.

وقاد مارادونا وقتها الألبيسيليستي لربع نهائي البطولة، ولكن ودع بعد الخسارة القاسية على يد ألمانيا برباعية نظيفة، ورحل بعدها مباشرة عن تدريب المنتخب.

ويتولى النجم الأسطوري حالياً تدريب جيمناسيا لا بلاتا، وفشل في أن يُجنبه الهبوط من الدرجة الممتازة الأرجنتينية بعد الخسارة من بوكا جونيورز بالجولة الأخيرة.