مارادونا: دي ستيفانو الأفضل في التاريخ ولن أنتقد ميسي

تعرف على تصريحات مارادونا حول دي ستيفانو وميسي

أكد أسطورة الأرجنتين، دييجو مارادونا، أنّ ألفريد دي ستيفانو، هو أفضل لاعب في التاريخ مشيرًا إلى أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، يستحق التتويج بالكرات الذهبية الست.

ميسي حقق الكرة الذهبية السادسة عن عام 2019 ليصبح أكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بها ويفض الشراكة مع كريستيانو رونالدو.

وقال مارادونا في حوار مع TyC الأرجنتينية: "أعتقد أن دي ستيفانو هو الأفضل في التاريخ وتفوق على الجميع حتى أنا. بيليه لم يرغب في الإشادة بدي ستيفانو ولكنني تفوقت على بيليه حتى في ريو دي جانييرو".

وتابع: "أفضل قميص بادلته مع لاعب في حياتي كان مع خوليت وفان باستين حينما لعب الثنائي في ميلان. أما أفضل من لعب بجوار فهو كاريكا".

وأكد البطل المتوج بكاس العالم في 1986 أنّه لو نافس على الكرة الذهبية لحققها عدة مرات مشيرًا إلى أنّ ليونيل ميسي سوف يبقى كما هو متربعًا على عرش المتوجين بها.

واختتم: "لقد علّمت ميسي تسديد الركلات الحرة وطريقة تحريك قدمه وكان الأمر ناجحًا واستطاع أن يتفوق على الكثيرين فيها. لن أنتقد ميسي إنه طفل جاء ولعب ولا يغني النشيد الوطني والجميع هنا يقول عنه كتالوني ولكنني صديقه ولن أهاجمه".

جدير بالذكر أنّ ميسي لم يحقق أي بطولة مع منتخب الأرجنتين رغم وصوله إلى 4 نهائيات من بينها نهائي كأس العالم في 2014 والذي خسره لصالح ألمانيا.