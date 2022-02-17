مارادونا أول من أخبره .. الأسطورة طالب بيريز بضم مبابي

مساء الثلاثاء، قدم كيليان مبابي عرضًا آخر أثبت به أنه أحد أفضل لاعبي العالم، وذلك خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

مبابي، وإلى جانب تألقه خلال المباراة، سجل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 90+4، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

تألق مبابي أعاد إلى الأذهان التنبؤ الذي قدمه الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، حين طالب فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع مبابي في 2017.

مارادونا تحدث عبر مقطع فيديو نشرته صحيفة "TNT Sports" الأرجنتينية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن ضرورة بيع جاريث بيل وضم مبابي.

وقال مارادونا: "مبابي سيكون الشخص الذي سيتفوق على الكثيرين، قلت لبيريز: وقع مع مبابي، وأخبرني أن لديه كريستيانو رونالدو، وذلك الآخر (جاريث بيل)".

وعندما سُئل عما يجب أن يفعله ريال مدريد مع جاريث بيل إذا تعاقد مع مبابي، قال مارادونا: "اسمعني، يجب أن يبيعوا بيل لكن ليس كهدية، وفي المستقبل سيدرك بيريز ذلك".

نبؤة مارادونا يبدو أنها ستحقق في نهاية المطاف، حيث يبدو مبابي قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد، وسيخرج بيل من النادي الملكي حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم.

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