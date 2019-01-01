ماذا يعني احتفال محمد صلاح بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا؟
سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول في تاريخه بنهائي دوري أبطال أوروبا اليوم مع ليفربول ضد توتنهام في اللقاء المقام في العاصمة الإسبانية مدريد.
واحتفل صلاح بعد الهدف بطريقة جديدة مبتكرة نراها للمرة الأولى في الملاعب، حتى أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي انفجرت متسائلة عن معنى ذلك الاحتفال.
احتفال صلاح قد يكون مرتبط بالحملة الإعلانية التي يقوم بها في مصر على مدار الأشهر الماضية والخاصة بمكافحة المخدرات
🙅♂️😝— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019
هذا الاحتفال سيغزو عالم كرة القدم الآن.. 👑 #UCLfinal #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/WYofFQ0Pxw
وتصور البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون احتفال صلاح لا يعني أي شيء سوى مجرد لعبة يلعبها مع نجلته الصغيرة مكة، والتي ظهرت في أكثر من مناسبة معه بملعب أنفيلد بالموسم الماضي والحالي.
وذهب البعض للحديث عن أن محمد صلاح يحاول إطلاق تحدي جديد بالاحتفال الذي قام به، على غرار احتفال بوجبا وديلي آلي وغيرهم من النجوم.
جدير بالذكر أن الشوط الأول من المباراة كان قد شهد تقدم ليفربول بهدف وحيد وهو الذي سجله محمد صلاح في بداية المباراة من ركلة جزاء.