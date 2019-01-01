ماذا يحدث عندما يخسر المنتخب السعودي أمام الكويت في بداية "خليجي"؟

السعودية تلقت هزيمة أمام الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف

تنطلق غدًا السبت مباريات الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي من مواجهات المجموعة الثانية، بمواجهتي الكويت أمام عُمان والبحرين ضد السعودية.

نتائج مفاجئة في الجولة الأولى بخسارة السعودية من الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط ذهول من الجماهير السعودية بعد المباراة.

تكررت هزيمة الكويت للسعودية خلال النسخ الماضية من بطولة كأس الخليج العربي، ولكن ماذا كان يفعل بعد ذلك الأخضر في البطولة.

نسخة 1970

نجح منتخب الكويت في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الأولى للمنتخبين، وقتها، بنفس نتيجة النسخة الحالية بينهما.

المنتخب الكويتي وقتها توج بالبطولة بعد الفوز في الثلاثة مباريات حيث كان يتوج من يتصدر ترتيب المنتخبات المشتركة في البطولة.

نسخة 1986

تكرر فوز الكويت على نظيره السعودية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في أول مباراة أيضًا، بنفس نتيجة النسخة الحالية المقامة في قطر.

منتخب الكويت حقق الفوز في مبارياته ما عدا التعادل أمام البحرين في اللقاء الأخير، ليتوج بالبطولة بعد تصدر ترتيب المنتخبات برصيد 16 نقطة.

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نسخة 2004

المنتخب الكويتي حقق الفوز على السعودية بهدفين مقابل هدف، في أول مباراة له أيضًا في البطولة ولكن هذه المرة لم يحقق المنتخب الكويتي البطولة حيث خرج من المنافسات أمام قطر في نصف النهائي.