ماذا يحدث داخل الأهلي؟ استقالات وإقالات بالجملة

الأهلي على صفيح ساخن

شهد النادي الأهلي خلال الساعات الماضية أحداثًا ساخنة خلال الساعات الماضية، حيث تم إصدار قرارات بإقالة بعض المسؤولين، وتقدم البعض باستقالاتهم.

الأمر بدأ برحيل عبد الرحمن غريب

أعلن نادي النصر عن التعاقد مع عبد الرحمن غريب جناح فريق النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

النصر تعاقد مع غريب لمدة 4 سنوات قادمة، مقابل 30 مليون ريال سعودي، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة الأهلي، وبناءً على طلب من اللاعب.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على أن غريب رحل بعد طلب وإصرار منه، لضمان البقاء في صفوف المنتخب السعودي بكأس العالم قطر 2022.

ما هي الإقالات والاستقالات التي حدثت داخل الأهلي؟

أعلنت صحيفة "الرياضية" عن إقالة الأهلي للمدير التنفيذي عيسى المحياني، مع تعيين بديلًا له استعدادًا للموسم المقبل 2022-2023.

وأعلن الأهلي بشكل رسمي، عن تكليف الكابتن مشبب زياد، مديرًا لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة.

كما قرر الأهلي إقالة أحمد بامعوضة عضو الجهاز الإداري بالفريق الأول، وذلك ضمن قرارات الإدارة يوم السبت.

وأعلن محمد الديني نائب رئيس الأهلي عن استقالته بشكل رسمي إلى إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، متمنيًا للنادي التوفيق.