ماذا يحدث داخل الاتحاد؟ .. خلاف واستقالة وتغييرات مفاجئة

أزمة داخل مجلس إدارة الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر، عن تفاصيل أحداث ساخنة حدثت داخل مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، عن وجود خلاف حدث، تسبب في تقدم أحد الأعضاء باستقالته، بالإضافة إلى بعض التغييرات المتوقعة.

إدارة الاتحاد برئاسة الحائلي، وبمساعدة نائبه أحمد الكعكي، نجحت خلال الفترة الماضية، في سداد جزء كبير من ديون نادي الاتحاد، والحصول على شهادة الكفاءة المالية، لتسجيل اللاعبين الجدد.

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ونشر البدر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن العديد من الكواليس والأحداث الساخنة التي حدثت داخل مجلس إدارة الاتحاد.

وكتب البدر تغريدة جاء نصها كالآتي: "تقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة بطلب الاستقالة، بسبب خلاف طارئ نشب مؤخرًا بين الرئيس ونائبه".

وتابع: "الرئيس أبدى امتعاضه من كثرة الظهور الإعلامي للنائب الفترة الماضية، هناك تغييرات إدارية قد تطال أكثر من عضو فالمجلس الحالي، واجتماع مقترح نهاية الأسبوع القادم لتقريب وجهات النظر".

تقدم أحد أعضاء مجلس الإدارة بطلب “الإستقالة” بسبب خلاف طارئ نشب مؤخراً بين الرئيس ونائبه ..



- الرئيس أبدى إمتعاضه من كثرة الظهور الإعلامي للنائب الفترة الماضية.

- تغييرات إدارية قد تطال أكثر من عضو فالمجلس الحالي.

- إجتماع مقترح نهاية الأسبوع القادم لتقريب وجهات النظر. https://t.co/ywQp2xQYPu — خالد البدر (@KhaleadBader) September 2, 2021

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ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماعًا لمجلس إدارة نادي الاتحاد خلال الأيام القادمة، من أجل التحدث عن تلك الخلافات، والوصول إلى حلول ترضي الجميع، بهدف بث روح من الاستقرار داخل جدران العميد.

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