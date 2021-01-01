ماذا لو بقي هالاند في دورتموند؟ الإهتمام بالمشروع الفني بدل الاقتصاد

بروسيا دورتموند أمام خيارين: إما إغراق السوق الأوروبي بالمواهب الجبارة أو الاستمتاع بما لا يستطيع أي نادي أوروبي الحصول عليه

في عودة بسيطة الى أخبار الانتقالات العام الفائت سنرى أن "نجم الشباك" كان جادون سانشو وخبر رحيله عن بروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد التي كانت قاب قوسين من الاتمام، واليوم أيضاً يتصدر بروسيا دورتموند المشهد من خلال مصير نجمه إيرلينج هالاند الذي أصبح المطلب الأول لكبار القارة الأوروبية، وكان إنتقاله حتمي لا محالة والكلام يتمحور حول الوُجهة فقط وليس البقاء من عدمه علماً أن اللاعب في موسمه الثاني فقط.

سانشو وهالاند ليسا الوحيدين على قائمة الاهتمام الأوروبي والرحيل، فجود بيللينجهام ويوسوفا موكوكو على اللائحة ايضاً، ومع الوضع المتأزم لبروسيا دورتموند في الدوري المحلي (المركز الخامس) باتت قرارات الرحيل وشائعات الانتقال اعلى صوتاً من أي وقت مضى.

حلقة مفرغة

تخيلوا/نّ معي لو أن ايرلينج هالاند غاب عن دوري الأبطال الموسم المقبل، سنقول جميعاً "حرام" كان يستحق النجم الأول للأبطال هذا الموسم أن يتوّهج الموسم المقبل، لكن نعود الى نقطة "لماذا دورتموند بهذه الحالة الحرجة إن كان يملك الموهبة الأفضل؟"

فلنتفق أن مشروع كرة القدم لا يمكن أن يكون قائماً على لاعب واحد أو موهبة واحدة، بالأخص إذا كان اللاعب في أول مسيرته مع الفريق،

وإن كان بروسيا دورتموند برع حقاً في مشروعٍ ما فهو تطوير لاعبيه وبيعهم، علماً أن النادي لديه من القدرات ما يجعله منافساً أوروبياً شرساً، لكنه يأبى أن ينظر لنفسه من هذا المنظار، هو "أكاديمية لبايرن ميونخ" أو بالأحرى "السوق الحرة" للبافاري، ستبقى النظرة لدورتموند على أنه فريق من التوب، لكن دون إستمرارية وهذا ما سيؤذي هالاند هذا الموسم، فلو وُجدت الاستمرارية لكان الوضع اليوم مختلف.

ماذا لو بقي هالاند؟

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إن كان بروسيا دورتموند يريد تغيير مسار وشكل التنافسية في الدوري الألماني بأكمله يجب أن يُبقي عليه، لن ينظر الى "تحديد سعر الاستغناء عنه" بل سيُصر عليه لإكمال العقد:

رحيل سانشو وهالاند والبدء من الصفر

إليكم التشكيلة التي كان سيمتلكها بروسيا دورتموند لولا التفريد بنجومه،

من حق الدوري الألماني أن تكون لديه حقبة أضواء بعيدة من هيمنة بايرن ميونخ مهما كان سيئاً خلال الموسم، جميعنا يعلم أن الدوري للبافاري حتى وإن أنهى أول جزء من موسمه في المركز الخامس، واللوم بجزء كبير منه يقع على سياسة دورتموند، الفريق الذي وصل الى نهائي دوري الأبطال وخسر أمام بايرن موينخ في 2013،

بروسيا دورتموند أمام خيارين: إما إغراق السوق الأوروبي بالمواهب الجبارة أو الاستمتاع بما لا يستطيع أي نادي أوروبي الحصول عليه، النادي يملك هالاند بالفعل، يملك سانشو، لماذا يذهب للبيع عوضاَ عن الشراء والتدعيم؟

هي مجرد فكرة بسيطة، كوننا ننظر الى اندية تريد هؤلاء اللاعبين على مدار الساعة، في حين انهم في نادِ كبير أيضاَ وجُل ما يفعله هو التفاوض.