ماذا كانت أول تصريحات جريزمان عقب الانضمام لبرشلونة؟

جريزمان يؤكد أنه مقبل على تحدي جديد سيبذل كل ما لديه من قوة من أجل تخطيه وتحقيق أفضل ما لديه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن سعادته الكبيرة بنجاح صفقة انضمامه لصفوف برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر".

وقال جريزمان: "عندما كنت صغيرًا قال لي والدي أن القطار لا يأتي في الأنحاء مرة واحدة فقط، بل أكثر من مرة".

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pic.twitter.com/5HflF7BkVv — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ يوليو ٢٠١٩

وأضاف: "الآن حان الوقت من أجل خوض التحدي الخاص بوجهتي الجديدة، أخيرًا طرقنا التقت، سأدافع عن ألوان قميص برشلونة".

وأكمل: "سأقدم كل ما لدي بكل تحدي واصرار والتزام، الآن حان وقتنا، وهذا هو طريقنا"، وكان النادي قد كتب على المقطع "الحياة تدور في الأساس حول الفرص الثانية".

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وكان النجم الفرنسي قد انضم لبرشلونة اليوم عقب تسديد قيمة فسخ تعاقده مع أتلتيكو مدريد البالغة ١٢٠ مليون يورو في رابطة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن جريزمان كان قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف برشلونة في الصيف الماضي، لكن اللاعب فضل الاستمرار لمدة عامًا إضافيًا مع أتلتيكو مدريد.