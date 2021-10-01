ماذا قدما؟ .. كورونادو يُنافس حجازي على "نجم" ديربي جدة

النجمان البرازيلي والمصري قدما مباراة كبيرة

تقدم الاتحاد لصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بانتصاره الثمين على الأهلي في ديربي جدة بهدفين نظيفين، وقد لعب الفريق مباراة جيدة جدًا خاصة في الشوط الثاني الذي شهد اهتزاز الشباك.

تألق العديد من لاعبي العميد خلال المباراة بجانب محمد العويس حارس مرمى الأهلي، وأبرزهم مارسيلو جروهي وحمدان الشمراني وعبد الرحمن العبود، لكن الثنائي أحمد حجازي وإيجور كورونادو خطفا الأنظار من الجميع.

عادل إمام وحجازي وأليوسكي أبرز الحاضرين في ردود الأفعال على فوز الاتحاد

المدافع المصري، وكما اعتاد، لعب مباراة كبيرة أمام السوري عمر السومة، وقد قاد منظومة الاتحاد الدفاعية باقتدار لوأد كل محاولات الأهلي الهجومية قبل أن تصل للمستوى اللازم من الخطورة لتهديد مرمى زميله جروهي.

ولم يكتف حجازي بالدور الدفاعي وقيادة فريقه على أرض الملعب، بل سجل هدفًا رائعًا برأسية متقنة بعد ارتقاء مدهش، هدف حسم اللقاء تمامًا وأجبر الأهلاوية على رفع الراية البيضاء قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

كورونادو لم يتوقف عن التألق منذ انضم للاتحاد قادمًا من الشارقة الإماراتي هذا الموسم، وقد لعب مباراة كبيرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل رغم أنه لم يبذل الكثير من الجهد، إذ جاء انتاجه وفيرًا من حيث صناعة الفرص والأهداف.

النجم البرازيلي صنع هدفي اللقاء بتمريرتين عرضيتين من كرتين ثابتتين، الأولى من خطأ احتسب لصالح الاتحاد والثانية من ركلة ركنية.

ماذا قدم أحمد حجازي خلال مباراة الاتحاد والأهلي؟

الغريب أن أرقام أحمد حجازي في المباراة تُشعرك بأنك تتحدث عن لاعب وسط مهاجم وليس قلب دفاع، إذ لم يُشتت اللاعب أو يُفسد أي هجمة للمنافس، واكتفى بمحاولة افتكاك واحدة.

حجازي مرر الكرة 43 مرة بدقة نجاح وصلت إلى 86%، كان منهن 9 تمريرات طويلة و34 تمريرة قصيرة، وقد بلغت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم 75% وتلك نسبة ممتازة لقلب دفاع يعتمد أكثر على التمريرات البعيدة والطويلة.

📊 أحمد حجازي أمام الأهلي



🏟️ خاض 3 مباريات

⚽️ سجل هدفين



ديربي جدة أصبح لعبته الخاصة @Hegazi 🤩💪#الاتحاد_الأهلي pic.twitter.com/W6iDXQG5Km — موقع جول السعودي (@GoalSA) October 1, 2021

دخل صاحب الـ30 عامًا في 5 التحامات مع المنافس، نجح في 3 منهن، فيما اشترك في 4 التحامات هوائية نجح في نصفهن، والمثير أنه لم يرتكب أي خطأ خلال اللقاء.

هجوميًا، وهنا المفاجأة، ترك حجازي بصمة قوية في المباراة، إذ سدد مرتين على المرمى بجانب تسديدة ثالثة خارجه، وقد أحرز هدفًا وصنع فرصتين للتسجيل وهو رقم مثير للغاية.

ماذا قدم إيجور كورونادو خلال مباراة الاتحاد والأهلي؟

أرقام كورونادو تؤكد أنه لم يبذل الكثير من الجهد لكن لمساته كانت مثل لذغات الأفعى .. قاتلة للأهلي.

صاحب الـ29 عامًا مرر 31 تمريرة فقط منها 5 طويلة، بنسبة نجاح وصلت لم تتجاوز حاجز الـ52% وهي نسبة ضعيفة لكنها مفهومة مقارنة بأنه يُحاول دومًا لعب التمريرات الذكية بين الخطوط والتي إما أن تُقطع من الدفاع أو تصنع فرصة أو هدفًا.

دخل كورونادو في 9 التحامات هوائية لم ينجح سوى في اثنين منها، لكنه في المقابل صنع هدفي المباراة وصنع 3 فرص لزملائه، وقد سدد تسديدتين على المرمى وفاز بخطأين من لاعبي الأهلي.

الجميل أن كورونادو له دور دفاعي واضح في الملعب ويُنفذه جيدًا من خلال مشاركة رفاقه الضغط على حامل الكرة في المنافس، وقد نجح اليوم في قطع 4 هجمات للأهلي وذلك رقم مثير للإعجاب من صانع لعب.

من هو نجم المباراة؟

احتارت جماهير الاتحاد بين حجازي وكورونادو لاختيار نجم المباراة الأول، البعض فضل المدافع المصري لدوره الدفاعي والأهم شخصيته القيادية في الملعب، فيما ذهب آخرون لاختيار البرازيلي لفعاليته الكبيرة وبصماته الهجومية المهمة.

سواء كان حجازي أو كورونادو، الأهم والمؤكد أن الاتحاد ربح لاعبين كبيرين هما الآن حجر أساس منظومته الدفاعية والهجومية، وهما بجانب جروهي وكريم الأحمدي يمثلون العمود الفقري الثابت والقوي للعميد في الدوري السعودي هذا الموسم.

هذا دون تجاهل الأدوار الكبيرة هذا الموسم لعدد من اللاعبين أبرزهم رومارينيو وعبد الرحمن العبود وعبد العزيز البيشي وحمدان الشمراني وسعود عبد الحميد.