ماذا قال كافاني لميسي في خضم اشتباك ودية الأرجنتين وأوروجواي؟

الإعلام يكشف عما دار بين كافاني وميسي لحظة المشادة

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، عما قاله المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لأسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي، في لحظة التوتر بينهما في ودية أمس الإثنين التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين للكل.

وانعكس العداء التاريخي لمباراة ديربي نهر لابلاتا على أرضية الملعب، بعد التدخل القوي على البرغوث، والذي أعقبه مشادة بينه وبين مهاجم باريس سان جيرمان، لم تنته حتى بعد ذهاب كلا الفريقين إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

ووثقت العدسات ما حدث بين ليو وكافاني أثناء الصدام المباشر، بتراشق لفظي لخص حالة العداء التاريخية بين المنتخبين، فضلاً عن مبالغة كل لاعب في السخرية من الآخر لحظة الخروج للاستراحة.

وبحسب ما نقلته جُل الصحف الإسباني عن صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، فإن مهاجم نابولي السابق بالغ في انفعاله على ميسي، لدرجة تهديد الأخير بالقتل، كتعبير مجازي، لفرض سيطرته على ليو داخل أرض الملعب.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة، فقال كافاني لميسي "هل تريد القتال؟"، فرد عليه هداف برشلونة والليجا التاريخي قائلاً "في الوقت الذي تريده"، ليتبادلان السخرية من بعضهما البعض، وسط محاولات من لاعبي كلا المنتخبين لإنهاء الاشتباك.

أما بعد المباراة، فقد تكتم كافاني على ما دار بينه وبين ليو داخل أرض الملعب، مكتفيًا بقول "تعرفون أنها مباراة ديربي، وهذا الأمر يحدث عادة في مثل هذه المباريات".

الجدير بالذكر أن منتخب أوروجواي كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز على جاره، لولا هدف التعديل الثاني الذي سجله أفضل لاعب في العالم، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، بعد أيام من فوز التانجو على الغريم الآخر المنتخب البرازيلي، بهدف لليو في السوبر كلاسيكو، الذي أقيم على الأراضي السعودية.