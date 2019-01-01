ماذا قال طارق التائب عقب فوز الهلال على أوراوا الياباني؟

الهلال يحقق فوزًا هامًا على أوراوا

تحدث الليبي طارق التائب نجم الهلال السعودي السابق ومن أساطير النادي، عن الفوز على أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز على نظيره أوراوا الياباني، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جامعة الملك سعود"، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو.

وأشاد التائب بلاعبي الهلال وعلى ما قدموه في اللقاء أمس السبت، وأنهم ظهروا بشكل مميز في مباراة كبيرة، وفي انتظار مباراة الإياب.

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وقال التائب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مبروك المستوى والأداء قبل النتيجة، لأن الفريق اليوم ، تركيز كبير ، استحواذ ، لعب جماعي ، رغم ضياع الفرص لكن بشكل عام قدم الفريق مباراة كبيرة وان شالله نفرح بعد الإياب".

مبروك المستوى والاداء قبل النتيجة , لان الفريق اليوم ، تركيز كبير ، استحواذ ، لعب جماعي ، رغم ضياع الفرص لكن بشكل عام قدم الفريق مباراة كبيرة وان شالله نفرح بعد الإياب .... 💙💙 #الهلال_اوراوا_ذهاب_ابطال_اسيا — طارق التايب (@Tareqaltaib_14) November 9, 2019

ويواجه الهلال نظيره أوراوا الياباني، في الإياب يوم 24 من نوفمبر الجاري، خارج أرضه ويسعى لتحقيق اللقب بعد غياب دام طويلًا.