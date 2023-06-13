ماذا قال؟ زينتشيكو يعود "دامعًا" إلى أوكرانيا لأول مرة بعد اندلاع الأزمة مع روسيا

سافر ظهير آرسنال، الأوكراني أولكساندر زينتشيكو لأول مرة إلى بلاده عقب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، أي منذ ما يتخطى العام الكامل.
وهال الظهير الأوكراني ما رآه في مسقط رأسه وبلدته، من علامات الدمار والخراب التي تصحب الأزمة الدائرة هناك.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "دايل ميل" البريطانية: "إنها حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولابد أن يتدخل الكل لإيقافها".
وأسهب زينتشيكو في ذكر معالم الدمار التي شهدتها بلاده ولا تزال، فقال: "تخيل أن تستقر في سريرك لتنام مبكرًا من أجل أن تنعم بالصباح مع أطفالك، فتستيقظ لتجدهم أمواتًا!".
كما طالب زينتشيكو عالم كرة القدم واللاعبين الروس بقول كلمة من أجل إيقاف ما أسماه بـ"الغزو الروسي" لبلاده والحفاظ على آلاف الأرواح.
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