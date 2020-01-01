النصر

ماذا قال حمدالله لبيتروس وجوليانو والراحلين عن النصر؟

كتب | عبده الليثي
التعليقات()
النصر - الوحدة - عبدالرزاق حمدالله
رسالة من المهاجم المغربي للراحلين عن النصر

وجه عبدالرزاق حمدالله نجم النصر السعودي، رسالة إلى الراحلين عن العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث عبر عن شكره خلالها بعد ما قدموه للفريق خلال الفترة الماضية.

حمدالله وصل مؤخرًا إلى الرياض، للانضمام لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة استعدادًا لمباريات العالمي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت رسالة المهاجم المغربي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب رحيل أكثر من لاعب سواء نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وكتب حمدالله عبر حسابه قائلًا: "سلام عليكم أريد شكر كل إخواني اللاعبين الذين رحلوا على النادي متمنيًا لهم كل التوفيق في مسيرتهم المقبلة".

    وأضاف: " جبرين و هوساوي و عوض و جوليانو و زيد و منصور و عويشير و بيتروس ولا أنسى اللاعبين الشباب، حفظكم الله و رعاكم أينما كنتم".

    ويستعد النصر لمواجهة نظيره التعاون ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

    إغلاق