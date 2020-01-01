ماذا قال بيكيه لحكم مباراة ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة بين الشوطين؟

مشاجرة بين حكم اللقاء أليخاندرو أليخاندرو وجيرارد بيكيه نجم دفاع برشلونة بعد قرارات الحكم التي استفاد منها ديبورتيفو ألافيس.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مشادة وقعت بين الحكم أليخاندرو هيرنانديز الذي أدار لقاء برشلونة الأخير ضد ديبورتيفو ألافيس مع جيرارد بيكيه نجم دفاع الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما نقلت كاميرات قناة "GOL"، التي تواجدت داخل النفق المؤدي لغرف الملابس بملعب المباراة.

وأوضحت القناة أن بيكيه قال للحكم الإسباني بين الشوطين: "عندما لا تريد القيام بشيء لا تقوم به أليس كذلك؟".

المزيد من الفرق

فرد عليه الحكم: "لماذا أنت تصرخ؟ أنت دائمًا ما تقوم بذلك الأمر يبدو لي كأنك تريد الاستعراض، وأنا لا أحب الاستعراضات".

ولم يصمت بيكيه فقال: "أنت تقوم بتأويل الأمور بالشكل الذي تريده"، قبل أن ينهي المحادثة ويدخل للملعب للشوط الثاني.

وكانت المباراة قد شهدت عدة مواقف تحكيمية جدلية بالأخص في شوطها الأول الذي تقدم فيه ديبورتيفو ألافيس بعد خطأ غير محتسب لميسي.

كذلك رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لفرينكي دي يونج، أصر عدة خبراء على وجودها، بعد هدف أصحاب الأرض بشكل مباشر.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهت بتعادل برشلونة مع ألافيس بهدف لمثله ليستمر النادي الكتالوني دون انتصارات في الدوري الإسباني للجولة الرابعة على التوالي.