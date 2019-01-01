ماذا قال الصائغ بعد تعاقده مع جروس لتدريب الأهلي؟

الصائغ ينجح في التعاقد مع السويسري جروس

عبده الليثي فيسبوك تويتر

علق أحمد الصائغ، رئيس نادي أهلي جدة السعودي، على تعاقده مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد للراقي لقيادة الفريق في الموسم الحالي.

وكان جروس قد تولى تدريب أهلي جدة في ولايتين قبل ذلك، قبل العودة مرة أخرى إلى قيادة الراقي خلال الموسم الحالي، بعد أن أصبح معشوق الجماهير الأهلاوية.

جروس حقق نجاحات مع الزمالك المصري في أخر تجاربه التدريبية قبل العودة إلى الأهلي مرة ثالثة، حيث توج مع الفريق الأبيض بكأس السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الصائغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمدلله اجيبه يعني اجيبه"، مشيرًا إلى المجهود المبذول في التعاقد مع السويسري.

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ويسعى رئيس الأهلي في عودة الفريق لمستواه المعهود وإرضاء جماهير الراقي بعد النتائج الغير موفقة في الفترة الأخيرة في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط بعد مرور 4 جولات من المنافسات.