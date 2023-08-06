ماذا دار بينهما في مباراة الرجاء؟ .. كريستيانو رونالدو يدعم المصري محمود البنا رغم تخوفات النصراويين!

الحكم المصري أدار مواجهة النصر والرجاء بإجادة، فماذا حدث بينه وبين كريستيانو رونالدو؟

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بخلاف الأهداف الرائعة التي شهدناها في مواجهة النصر السعودي والرجاء المغربي الليلة، لفت الحكم المصري محمود البنا كذلك الأنظار، بحوار ضاحك دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي.

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العالمي حقق الفوز أمام النسور بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، سجل منها صاروخ ماديرا الهدف الأول.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لقطت عدسات الكاميرات حوار بين البنا والدون، يتبادل خلاله الثنائي الضحكات، فماذا دار بينهما؟

بحسب مصدر مقرب من الحكم المصري، نقل عنه موقع "كووورة"، فإن البنا رفض احتساب إحدى المخالفات لرونالدو، بينما احتسب لصالحه خطأ آخر، إثر لمسة يد، وبينما يمر البرتغالي بجواره، قال له: "اللعبة الثانية فقط هي ما تستوجب الخطأ"، ما كان من قائد النصر إلا أن ابتسم، مؤيدًا قرار البنا، قائلًا: "قرارك صحيح".

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يأتي هذا الحوار رغم التخوفات النصراوية قبل المباراة من الحكم المصري، وسط مزاعم لكونه سينحاز للرجاء، انتقامًا للزمالك الذي ودع البطولة من دور المجموعات، بعد تعادله في الجولة الأخيرة أمام النصر.

يذكر أنه من المنتظر أن يلتقي النصر في نصف النهائي بالشرطة العراقي، في لقاء محدد له في التاسع من أغسطس الجاري.

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