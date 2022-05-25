ماذا حدث له؟ .. سالم الدوسري يقلق جماهير الهلال عقب الكلاسيكو

أثار سالم الدوسري؛ جناح أيسر الهلال السعودي، قلق جماهير ناديه بعد مرور 24 ساعة من تألقه في الكلاسيكو أمام الاتحاد.

الكلاسيكو أزرق:

أول أمس الإثنين، حقق الزعيم الفوز أمام العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

البرازيلي رومارينيو دا سيلفا أحرز هدف النمور الوحيد من ضربة جزاء، لكن عاد الأزرق بثلاثية سالم الدوسري وميشيل ديلجادو "هدفين".

هذا الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة 58 في المركز الثاني، ليتقلص الفارق بينه وبين العميد إلى ثلاث نقاط فقط، لكن يبقى النمور في صدارة.

ويتبقى ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، يحتاج الاتحاد منها سبع نقاط فقط كي يتوج بطلًا بعد غياب سنوات، فيما يحتاج الزعيم للفوز بالثلاث مباريات، ثم انتظار تعثر العميد بالهزيمة في أي لقاء.

كيف أقلق الدوسري الجماهير؟

الدوسري كان صاحب لقطة مثيرة في المباراة، إذ أنه اتجه للاحتفال أمام جمهور الاتحاد عقب إحراز هدفه، ليتعرض للقذف بزجاجات المياة، ليضطر للاعتذار بعدها للجماهير.

هذه اللقطة هي المثيرة الوحيدة للتورنيدو في اللقاء، ولم يتعرض لأي احتكاك قد يسبب له إصابة طوال الـ90 دقيقة.

لكن سالم فاجأ الجماهير مساء أمس الثلاثاء، بوجوده في إحدى المستشفيات، إذ قام بنشر صورة جهاز الأشعة، طالبًا الدعاء، عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، دون توضيح أي شيء.

ولم يصدر المركز الإعلامي للهلال أي شيء حول إصابة أي من لاعبيه عقب الكلاسيكو حتى الآن.

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