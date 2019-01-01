ماذا حدث في غرفة خلع ملابس ريال مدريد بعد هزيمة مايوركا؟

أمر لم يحدث من قبل بين زيدان ونجوم الريال

ما زالت ردود الأفعال مستمرة على هزيمة ريال مدريد المفاجئة أمام ريال مايوركا أول أمس السبت في إطار منافسات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

وذكر مراسل برنامج "الشيرنجيتو"، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يعيش لحظات سيئة، للظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، بجانب العواقب المحتملة إذا لم يتخط عقبة جالطة سراي في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

في الوقت ذاته، أثار البرنامج الشهير قلق مشجعي اللوس بلانكوس على أوضاع الفريق، بالكشف عما حدث داخل غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة الأولى على مستوى الليجا.

وبحسب المصدر، فقد حدث أغرب شيء توقعه أو انتظره نجوم الميرينجي، وذلك بعدم تحدث زيزو معهم عن أسباب الهزيمة، وهو أمر لم يحدث من قبل، ألا يتحدث المدرب مع لاعبيه بعد المباراة.

درس في الإنهاء من ليو ميسي! 🚀🚀pic.twitter.com/MhFqxvJzRM — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

الأغرب من ذلك، أشار مراسل البرنامج في "السانتياجو" إلى أن زيدان لم يتحدث مع لاعبيه في اليوم التالي، وكأن هزيمة مايوركا لم تحدث، هذا في الوقت الذي تتزايد فيه الشائعات عن إمكانية رحيله وإسناد المهمة للمدرب الأسبق جوزيه مورينيو.