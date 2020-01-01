ماجوير: فيرنانديش يجعلنا أفضل ولا نحب التنافس على مقاعد الأبطال

هاري ماجوير نجم دفاع مانشستر يونايتد يشيد بزميله البرتغالي برونو فيرنانديش ويتحدث عن موقف فريقه من التنافس على مقاعد دوري أبطال أوروبا.

أكد اللاعب الإنجليزي هاري ماجوير مدافع فريق مانشستر يونايتد على رغبته في أن يبدأ فريقه في التنافس على الألقاب بدلًا من التنافس على مقاعد دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مع شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق يتحسن ويسير على الطريق الصحيح في الأشهر الأخيرة.

وتطرق ماجوير للحديث عن الوافد الجديد برونو فيرنانديش وأكد أنه أضاف الكثير من الجودة للفريق وأثنى عليه بشكل مكثف خلال تصريحاته.

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"لا نحب أن ننافس على مقاعد دوري أبطال أوروبا، نريد أن نتنافس على الألقاب لكن لا يزال هناك الكثير من التطور لنمر به أولًا، لكننا نسير على الطريق الصحيح وسنصل في النهاية".

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وأضاف: "قبل قدومي تحدثت مع عدد من اللاعبين السابقين على رأسهم جوني إيفانز، لقد تحدثنا كثيرًا للغاية وأخبرني العديد من الأشياء الرائعة عن النادي".

وأردف: "مانشستر يونايتد أكثر من مجرد نادٍ والجميع شاهد طريقة تعامله مع الأزمة الحالية، هنا يعرفوا كيف يتعاملوا مع المجتمع بشكل رائع".

وأنهى تصريحاته عن زميله برونو فيرنانديش: "لدينا العديد من القادة في الفريق لكن برونو جاء وأثبت نفسه، لقد منحنا الحياة والإبداع، هناك الكثير من الجوانب في طريقة لعبه سيطورها معنا وسيجعلنا فريقًا أفضل".

جدير بالذكر أن برونو فيرنانديش كان قد قدم مستويات مميزة للغاية رفقة الشياطين الحمر خلال أول شهرين له وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي.