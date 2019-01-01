ماجواير يوضح سبب نسيانه قرعة المباراة أمام بارتيزان

قائد مانشستر يونايتد نسى قرعة مباراته أمام بارتيزان

كشف هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد أسباب نسيانه قرعة فريقه اليوم أمام بارتيزان في الدوري الأوروبي.

وظهر ماجواير في لقطة طريفة اليوم قبل مباراة الفريقين، عندما نسي قرعة بداية المباراة.

وكتب ماجواير عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "المرة الأخيرة التي فعلت فيها ذلك الأمر كانت في منتصف الملعب، لقد مر وقتاً طويلاً".

وحمل المدافع صاحب الـ 26 عاماً شارة القيادة لأول مرة منذ انضمامه إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليستر سيتي.

وانتهت مباراة الفريقين، بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف، سجله أنتوني مارسيال ليعتلي به صدارة ترتيب المجموعة الأخيرة.