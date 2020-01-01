ماجواير يكشف رد فعل بوجبا على ركلة الجزاء المحتسبة عليه

هاري ماجواير نجم فريق مانشستر يونايتد يتحدث عن ركلة الجزاء التي تم احتسابها على زميله بول بوجبا ضد وست هام.

كشف هاري ماجواير نجم فريق مانشستر يونايتد عن رد فعل النجم الفرنسي بول بوجبا بعدما تسبب في ركلة جزاء عليهم في مواجهة وست هام.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماجواير وأكد خلالها أن بوجبا تقدم بالاعتذار لكل الفريق بعد انتهاء المباراة بسبب الخطأ الذي وقع فيه.

وقال ماجواير عن كرة الهدف الأول لوست هام: "كان يجب على بوجبا أن يترك الكرة تصطدم برأسه بدلًا من لمسها بيده داخل منطقة الجزاء".

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وأضاف: "هي ضربة جزاء ضعيفة للغاية، لكن ما قام به بوجبا مفهوم، فهذا مجرد رد فعل طبيعي، لكنه يعلم ما الذي كان عليه القيام به بدلًا من ذلك".

وأردف: "كان يمكننا ألا نتلقى تلك الركلة أبدًا، وحتى الكرة التي جاءت بها لم تكن متجهة للمرمى من الأساس، لكن ذلك ما حدث".

وكان مانشستر يونايتد قد تأخر في النتيجة بنهاية الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء تسبب فيها بول بوجبا بعد لمسة يد في الدقيقة الأخيرة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يختتم مواجهاته في الدوري الإنجليزي يوم الأحد بمواجهة ليستر سيتي في لقاء حاسم فيما يتعلق بترتيب الفرق الصاعدة لدوري أبطال أوروبا.