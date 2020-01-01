ماجواير يفند أسباب سقوط مانشستر يونايتد أمام آرسنال

أغلى مدافع في العالم يحلل سبب الهزيمة المحبطة أمام آرسنال

حاول أغلى مدافع في العالم هاري ماجواير تبرير الهزيمة المحبطة التي مني بها مانشستر يونايتد على يد آرسنال بهدفين نظيفين في قمة ملعب "الإمارات".

وأرجع مدافع ليستر سيتي السابق سبب الخسارة، للبداية المتواضعة للفريق، لافتًا إلى أنها أعطت المدفعجية الفرصة لفرض سيطرته وقتل المباراة في شوطها الأول بثنائية نيكولاس بيبي وسوكراتيس.

وبعد المباراة قال ماجواير لشبكة (بي تي) الرياضية "من المخيب للآمال أن نخسر مباراة كهذه، وأعتقد أننا بدأنا بشكل جيد نوعًا ما في أول 10 دقائق، وكان ينبغي علينا أن نستغل هذه الدقائق".

وأضاف "وهم (آرسنال) سجلوا من أول هجوم حقيقي علينا، ومنذ تلك اللحظة وحتى نهاية الشوط الأول، كانوا الطرف الأكثر سيطرة".

وتابع "لعبوا بكثافة عالية وعدوانية ومرروا الكرة إلى الأمام بطريقة أفضل منا، وكان الهدف الثاني مخيبًا للآمال. نحن نستقبل الكثير من الأهداف من الكرات الثابتة، ونحتاج للتعامل معها بطريقة أفضل.

وأنهى حديثه "علينا أن نتحد من الآن وحتى نهاية الموسم لنجد أنفسنا في المراكز الأربعة الأولى، إذا لم نفعل ذلك، فلن نحقق ما نريده. النصف الأول كان صعودًا وهبوطًا، لكننا الآن بحاجة لتحقيق الفوز في كل مباراة".

وبعد الهزيمة، توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 31 نقطة وفي المركز الخامس في جدول ترتيب أندية البريميرليج، أما آرسنال، فقد قفز إلى المركز العاشر بوصوله للنقطة الـ27.