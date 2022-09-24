ماجواير: وسائل الإعلام تتحدث عني من أجل زيادة المتابعة!

ماجواير يهاجم وسائل الإعلام

زعم هاري ماجواير أن وسائل الإعلام تنتقده لأنهم يعرفون أن القصص الواردة عن قائد مانشستر يونايتد ستزيد من متابعة الجماهير المهتمة بكرة القدم لها.

ويعاني قلب دفاع الشياطين الحمر من انتقادات واسعة بسبب انخفاض مستواه، وتطور الأمر في الفترة الماضية إلى المطالبة برحيله.

وهو ما دفع ماجواير للتحدث عن تلك الأحداث مع "TalkSPORT"، حيث هاجم وسائل الإعلام واعتبر أنها تبحث فقط عن متابعة الجماهير.

حيث قال: "أنا لا أركز على أي شخص آخر وما يقوله الناس، أعتقد أنه إذا كان بإمكان الناس كتابة قصة عني، أنا قائد مانشستر يونايتد، فسيكون هذا خبرًا كبيرًا".

وأوضح: "لذلك، هذا هو سبب قيامهم بهذا الأمر، فهم يحبون النقرات (يقصد زيادة القراءات للأخبار الصادرة عنه) وأشياء من هذا القبيل".

وأوضح: "لكنني دخلت كأس الأمم الأوروبية بعد إصابة استمرت 8 أسابيع، ولم ألعب مباراة واحدة، وانضممت إلى فريق البطولة. فيما يتعلق بالصدأ وأشياء من هذا القبيل، أنا متأكد من أن ذلك لن يحدث".

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جدير بالذكر أن ماجواير قد انضم لقائمة المنتخب الإنجليزي في التوقف الدولي الحالي بل وشارك أساسيًا مع فريقه ضد المنتخب الإيطالي، ويأتي ذلك على الرغم من قلة مشاركاته مع يونايتد.

وسيعود هاري إلى فريق الشياطين الحمر، حيث يستعد يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي التي ستلعب يوم 2 أكتوبر على ملعب الاتحاد.