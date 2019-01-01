قائد ليستر سيتي: ماجواير لم يتأثر بشائعات اقترابه من قطبي مانشستر

تعرف على تصريحات ويس مورجان حول إمكانية رحيل ماجواير لأحد قطبي مانشستر

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد ويس مورجان، قائد ليستر سيتي، انّ هاري ماجواير، مدافع الفريق، لا يهتم بشائعات اقتراب من قطبي مانشستر.

التقارير الصحفية تؤكد تفوق مانشستر يونايتد على جاره سيتي لأجل الفوز بماجواير.

وقال مورجان في تصريحات صحفية :"ماجواير لا يزال نفس الشخص الذي نعرفه ونحبه، إنّه يركز للغاية مع الثعالب ولا يهتم بما يتردد في الصحف حول رحيله".

وتابع: "لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل ولكنّه حاليًا لاعب للفريق وسوف يقدم كل ما لديه لأجل النادي ونحن ننتظر منه الكثير".

صاحب الـ 26 عامًا انضم إلى صفوف ليستر قادمًا من هال سيتي في 2017 ولعب 69 مباراة في البريميرليج.

ظواهر ستبقى عالقة في الأذهان😍🏆 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

وانضم اللاعب إلى المنتخب الإنجليزي ليصبح جزءًا أساسيًا من كتيبة جاريث ساوثجيت وتألق بصورة ملحوظة في كأس العالم الأخيرة.

ماجواير لعب 32 مباراة مع الثعالب خلال الموسم الماضي مساهمًا في 3 أهداف لصالح ليستر.