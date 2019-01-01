ماجواير يحلم بالسير على خطى فيرديناند في مانشستر يونايتد

بوجود منافسة شديدة من مانشستر سيتي على ضم اللاعب

يطمح المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، في الرحيل عن صفوف ليستر سيتي والانتقال لمانشستر يونايتد هذا الصيف.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل مدافع ليستر، سواء بالرحيل ليونايتد أو جاره اللدود مانشستر سيتي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت رغبة ماجواير في الانتقال للشياطين الحمر، لتكرار تجربة أسطورة النادي ريو فيرديناند.

وأوضحت أن اللاعب يشعر بالإحباط في الفترة الحالية، نظراً لرفض ناديه عرضين متتاليين من يونايتد.

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وبلغت قيمة العرض الأخير لمانشستر 70 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يقل بـ5 ملايين عن ما يطلبه ليستر.

ومن المتوقع أن يعود الشياطين بعرض آخر خلال الأيام القادمة، نظراً لإصرار المدرب أولي سولشار على ضم اللاعب لتدعيم دفاعه الموسم القادم.

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وكان صاحب الـ26 عاماً قد انتقل لليستر قادماً من هال سيتي في 2017 مقابل 17 مليون إسترليني.