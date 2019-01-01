ماجواير عن الخسارة: ربما أحضرنا أنديتنا إلى المنتخب!

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد اعتقاده بأن خسارة إنجلترا أمام التشيك سببها إحضار المدافعين لمستويات أنديتهم الحالية!

وقال ماجواير:"نعم، ربما أحضرنا ما يحدث في أنديتنا إلى المستوى الدولي. لقد كانت مباراة صعبة".

وأضاف:"لا تفهموني بشكل خاطئ، لقد بدأنا بشكل مهزوز، لقد تقدمنا في النتيجة ولم نكن نستحق هذا".

وتابع:"في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة أفضل من الشوط الأول، ولكن في النهاية سمحنا لهم بتسجيل هدف فازوا به".

يذكر أن المنتخب الإنجليزي تلقى الخسارة الأولى في تصفيات اليورو وكأس العالم منذ 43 مباراة متتالية.