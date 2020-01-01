ماجواير: سولشاير وعدني بشارة القيادة بعد رحيل يونج

هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد الجديد

أبدى هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد سعادته وفخره، بعدما تم اختياره قائداً للشياطين الحمر، خلفاً لقائد الفريق السابق أشلي يونج.

وتولى ماجواير، شارة قيادة الشياطين الحمر، بعد رحيل أشلي يونج القائد الأول للفريق، وانضمامه لإنتر بشكل رسمي مساء الليلة.

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وقال ماجواير في تصريحات صحفية: "إنها لحظة أنا فخور بها حقاً، ويشرفني أن أكون قائداً لهذا النادي العظيم، لقد ارتديت الشارة من قبل، ولكن أن يتم إعلاني القائد بشكل رسمي أمر خاص".

وواصل: "المدرب أخبرني، أنه إذا غادر يونج فسيتم تعييني قائد الفريق في اليوم التالي، وتمنى لي التوفيق وأخبرني أن استمر بما أقوم به حالياً، إنه لشرف كبير أن ألعب لمانشستر يونايتد، ناهيك عن أكون قائد الفريق".

وتابع: "لقد تعلمت من بعض العظماء أن أفعل أشياء جيدة داخل وخارج الملعب، أتمنى أن أتعلم منهم وأسير على نهجهم".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول، في المباراة المقرر إقامتها مساء الأحد في قمة الجولة الـ 23 من البريميرليج.

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وقال ماجواير حول تلك المباراة: "سندخل المباراة يوم الأحد ونبحث عن نقاط المباراة، لن نذهب للتعادل نحن مانشستر يونايتد ولدينا ثقة في فريقنا".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج برصيد 61 نقطة ويتبقى له مباراة، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق خمس نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.