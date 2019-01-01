ماجواير: دفاع مانشستر يونايتد سيتحسن

هاري ماجوير مدافع مانشستر يونايتد يؤكد أن فريقه سيتحسن على المستوى الدفاعي خلال الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد النجم الإنجليزي هاري ماجوير لاعب مانشستر يونايتد أن دفاع فريقه سيكون أفضل خلال الفترة المقبلة من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح قناة النادي التلفزيونية وأكد خلالها أنه في حاجة للوقت للتفاهم والتأقلم مع زملائه في الفريق.

وقال ماجواير: "يجب أن تعلموا أن مثل تلك الشراكات تتم بمرور المباريات وأنا لعبت خمسة لقاءات فقط بجوار ليندلوف حتى الآن".

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وأضاف: "سنتحسن بكل تأكيد وسأفهم طريقة لعبه بشكل جيد وكذلك هو سيفهمني جيدًا، وسيكون هناك أوقاتًا سنحتاج فيها للتحسن".

وأكمل: "من الهام بالنسبة لنا أن نحافظ على نظافة شباكنا في ملعب أولد ترافورد من أجل تحقيق الانتصارات مثلهما فعلنا في أول مواجهة ضد تشيلسي، فنحن نملك جودة كبيرة في الهجوم لكننا نستطيع التحسن".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق الفوز على نظيره ليستر سيتي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.