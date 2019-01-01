ماجواير بعد ثنائية بيرنلي: مانشستر يونايتد بإمكانه هزيمة أي منافس

وراشفورد يشاطره الرأي

أطلق مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير العنان لنفسه بتصريحات نارية، أشار خلالها إلى أن فريقه بإمكانه الآن التغلب على أي منافس.

وجاءت تصريحاته بعد الفوز الثمين الذي تحقق مساء السبت على حساب بيرنلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت على ملعب "تيرف مور" لحساب الأسبوع الـ20 للبريميرليج.

وقال أغلى مدافع في التاريخ في حديثه مع شبكة "بي تي" البريطانية بعد المباراة "ربما كان بالإمكان قتل المباراة في الشوط الثاني، لكنها ثلاث نقاط مهمة بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن كفريق لم نُمنح الكثير من الفرص، لكن هناك أشياء أخرى أضعفتنا، لكن من الجيد أن نأتي إلى ملعب كهذا، ونخرج من المباراة بشباك نظيفة".

وختم حديثه "في هذه الفترة يمكنننا التغلب على أي منافس، رفم لم نكن في أفضل حالاتنا هذا العام، لذا قلت من الجيد أن نأتي إلى هنا ونفوز مع الحفاظ على نظافة شباكنا".

أما صاحب الهدف الثاني ماركوس راشفورد، فقال "كنا نستطيع أن نكون أكثر حدة في الشوط الثاني، لكن الأمر لم يكن سهلاً، والشيء المهم أننا حققنا الفوز".

وأضاف "بالنسبة للمهاجم لا يوجد أفضل من تسجيل الأهداف، نأمل أن نحافظ على هذه الثقة العالية حتى نهاية الموسم".

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد قفز إلى المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بوصوله للنقطة الـ31، بعد فوزه في آخر مباراتين على نيوكاسل يونايتد وبيرنلي.