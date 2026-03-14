الدوري الألماني الدرجة الثالثة
1860 ميونخ
ويهين
ماجنتا أو البث التلفزيوني المجاني لمباراة TSV 1860 ميونيخ ضد SV Wehen Wiesbaden اليوم مباشرةً: من سيبث مباريات الدوري الألماني الثالث يوم السبت على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

يلعب فريق 1860 ميونيخ يوم السبت في الدوري الألماني الثالث ضد فريق ويهن فيسبادن. لكن أين ستقام المباراة؟ موقع SPOX يكشف لكم ذلك.

في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني الدرجة الثالثة، يستضيف نادي TSV 1860 ميونيخ فريق SV Wehen Wiesbaden. تبدأ المباراة في الساعة 4:30 مساءً في ملعب «أن دير غرونفالدير شتراسه».

يكشفSPOXفي هذا المقال كيف يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر.

يتم بث جميع مباريات الدوري الألماني الثالث مباشرة عبر خدمة البث المباشر MagentaSport. هناك يمكن للمشجعين أيضًا متابعة المواجهة بين فريق "الأسود" و SVW. يبدأ البث قبل حوالي 15 دقيقة من انطلاق المباراة بتغطية ما قبل المباراة. يمكن مشاهدة المباراة على التلفزيون المدفوع وكذلك عبر البث المباشر على MagentaSport، ولكن فقط من خلال اشتراك مدفوع.

ينتظر المشجعين بعد ظهر يوم السبت مباراة مثيرة بين فريقين من وسط جدول ترتيب الدوري الألماني الثالث. ولا يفصل حالياً سوى نقطة واحدة بين فريق TSV 1860 ميونيخ وفريق SV Wehen Wiesbaden. وفي حين تمكن فريق «الأسود» مؤخراً من العودة إلى المراكز المتقدمة بفضل خمس انتصارات متتالية، يسعى فريق Wiesbaden أيضاً إلى ترسيخ موقعه في النصف العلوي من الجدول. 

استعاد 1860 ميونيخ الثقة بنفسه مؤخرًا بفوزه 1-0 خارج أرضه على فيكتوريا كولونيا، وبذلك مدد سلسلة انتصاراته. كان كيفن فولاند هو بطل المباراة، حيث سجل الهدف الحاسم وأعاد "الأسود" إلى سباق الصعود. كما تمكن الفريق القادم من عاصمة ولاية هيسن من تحقيق فوز صعب بنتيجة 2-1 أمام الفريق الرديف لـ VfB شتوتغارت أمام جماهيره.

1860 ميونيخ ضد ويهن فيسبادن: موعد انطلاق المباراة

1860 ميونخ
ويهين
1860 ميونيخ ضد ويهن فيسبادن: التشكيلات

التشكيلات المحتملة 1860 ميونخ ضد ويهين

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماركوس كاوزكانسكي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • دانييل شيرنينغ

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

1860 ميونيخ ضد ويهن فيسبادن: المستوى

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

1860 ميونيخ ضد ويهن فيسبادن: سجل المواجهات المباشرة

آخر 5 مباريات

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

1860 ميونيخ ضد ويهن فيسبادن: الجداول

