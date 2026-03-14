مباراة تقليدية في الدوري الألماني الثالث: يستضيف هانزا روستوك فريق إم إس في دويسبورغ بعد ظهر يوم السبت في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني الثالث. تبدأ المباراة في الساعة 2 بعد الظهر في ملعب أوستسي في روستوك.

يكشف في هذا المقال كيف يمكنكم مشاهدة المباراة اليوم مباشرةً على التلفزيون وعبر البث المباشر.

Magenta أو البث على التلفزيون المجاني لمباراة هانزا روستوك ضد MSV دويسبورغ اليوم مباشرة: من يعرض/يبث الدوري الألماني الدرجة الثالثة يوم السبت على التلفزيون والبث المباشر؟

من يرغب في مشاهدة جميع مباريات الدوري الألماني الثالث مباشرةً، لا مفر له من MagentaSport – حيث يتم بث جميع المباريات. كما سيتم عرض المباراة بين هانزا روستوك و MSV Duisburg هناك. تبدأ البث قبل حوالي 15 دقيقة من بدء المباراة بتغطية تمهيدية. يمكن متابعة المباراة عبر التلفزيون المدفوع وكذلك عبر البث المباشر على MagentaSport، ولكن ذلك يتطلب اشتراكًا مدفوعًا.

مواضيع الأسبوع: ماذا حدث مع هانزا روستوك و MSV دويسبورغ؟

ينتظر المشجعين مباراة قمة حقيقية بعد ظهر يوم السبت. لا يفصل بين «الكوج» و«الزيبرا» في وسط جدول الترتيب سوى أربع نقاط، حيث تراجع «الزيبرا» مؤخرًا إلى مركز الهبوط بسبب تقلبات طفيفة في الأداء. تمكن هانزا من الحفاظ على صلته بصدارة الترتيب بفضل أدائه الأخير - بما في ذلك التعادل 0-0 مع كوتبوس الطامح للصعود - كما عاد MSV إلى مسار النجاح بفوزه 4-2 على أرضه على ساربروكن المتذيل.

هانزا روستوك ضد MSV دويسبورغ: موعد انطلاق المباراة

هانزا روستوك ضد MSV دويسبورغ: التشكيلات

التشكيلات المحتملة هانسا روشتوك ضد دويسبورغ التشكيل المتوقع البدلاء المدرب دانييل برينكمان التشكيل المتوقع البدلاء المدرب دايتمار هيرش

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

هانزا روستوك ضد MSV دويسبورغ: المستوى

هانزا روستوك ضد MSV دويسبورغ: سجل المواجهات المباشرة

هانزا روستوك ضد إم إس في دويسبورغ: الجداول

