ماجد ناصر سيغيب عن لقاء الظفرة بسبب الإيقاف

شباب الأهلي دبي يفقد قلب الأسد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغيب ماجد ناصر، حارس مرمى فريق نادي شباب الأهلي دبي، عن مواجهة فريقه أمام الظفرة، بسبب الإيقاف.

شباب الأهلي دبي سيواجه الظفرة مساء غدٍ الجمعة، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

ماجد ناصر لن يستطيع المشاركة في مباراة شباب الأهلي دبي أمام الظفرة، بسبب حصوله على 3 إنذارات.

✨ قميص النمور لمواجهة التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين من داخل غرف خلع الملابس 👕 pic.twitter.com/Cw72TlI4y9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 2, 2019

ويشارك حسن حمزة بدلًا من ماجد ناصر في مباراة الظفرة، بسبب غياب ماجد ناصر بسبب الإصابة.

وكان شباب الأهلي دبي قد حصل على لقب كأس رئيس الدولة الإماراتي، بعد الفوز على الظفرة في المباراة النهائية، والتي أقيمت مساء يوم الأثنين الماضي.