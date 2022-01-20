"ماجد عبد الله لم يقدم للسعودية ما يميزه عن غيره"

يرفض الإعلامي الرياضي فياض الشمري اعتبار ماجد عبد الله؛ أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية، فوق النقد، مشيرًا إلى أنه ليس أفضل مهاجم في تاريخ الكرة السعودية كما يردد البعض.

ماذا قدم ماجد عبد الله بالملاعب؟

استمرت مسيرة ماجد في الملاعب لمدة 22 عامًا، لم يرتدِ بها قميص أي فريق آخر سوى العالمي، الذي حقق معه 11 بطولة محلية وخارجية، فحصد كافة الألقاب.

على المستوى الدولي، كان لأسطورة النصر بصمة في حصد الأخضر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه عام 1984، وكذلك التأهل للمرة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بالعام نفسه، وفي عام 1994 صعد به لنهائيات كأس العالم.

"ماجد لم يقدم ما يميزه"

الشمري يرى أن ماجد كغيره من الرياضيين الذين خدموا وطنهم، لكن لم تكن لهم بصمة في حسم بطولات، لذلك يرفض أن يرفع النقاد أيديهم عنه.

وكتب الشمري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك من يرى ماجد فوق النقد، أنقد أي أحد إلا هو، تفتش عن المميزات التي تميزه عن غيره من النجوم الذين خدموا الراية الخضراء لا تجد؟، هل حسم بطولات خليجية وعربية وآسيوية وسجل في نهائيات المونديال؟ الجواب لا".

وأضاف: "ماجد خدم رياضة الوطن مثله مثل غيره من الرياضيين، ولكن ليس أفضل مهاجم سعودي".

هناك من يرى ماجد فوق النقد، أنقد أي أحد إلا هو

تفتش عن المميزات التي تميزه عن غيره من النجوم الذين خدموا الراية الخضراء فلا تجد؟.

هل حسم بطولات خليجية وعربية وآسيوية وسجل في نهائيات المونديال

الجواب لا.

ماجد خدم رياضة الوطن مثله مثل غيره من الرياضيين، ولكن ليس أفضل مهاجم سعودي. — فـياض الشمري. (@fayadhalshamari) January 20, 2022

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