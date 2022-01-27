ماجد عبد الله: الهلال الأفضل؟ سأقاضي من قال ذلك!

نفى ماجد عبد الله؛ أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية الأسبق، تقليله من نادي اتحاد جدة، مؤكدًا أنه لم يدلِ بأي تصريحات حول أفضلية الهلال على بقية الفرق.

صدارة اتحادية:

العميد ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ليتفوق على النصر؛ صاحب الوصافة بست نقاط.

أما المركز الثالث فيحتله الشباب برصيد 34 نقطة، والهلال يأتي رابعًا بـ31 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز التاسع في الجدول بـ20 نقطة.

ما هي قصة تصريحات ماجد عبد الله؟ وما هو موقفه؟

في عدد صحيفة "الجزيرة" السعودية الصادر أمس الأربعاء، تم نقل تصريحات على لسان أسطورة العالمي، تدعي أنه قالها خلال جلسته مع عدد من الرياضيين، أكد خلالها أن الاتحاد قد يخسر صدارته في ظل تدعيم الأندية لصفوفها خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا للصحفية فإن ماجد أشاد بالهلال، مؤكدًا أنه الأفضل حتى الآن من حيث الأداء، رغم تراجع نتائجه.

لكن نفى أسطورة الكرة السعودية أنه أدلى بهذه التصريحات، مؤكدًا أنه سيقوم بمقاضاة الصحيفة.

وكتب ماجد عبد الله، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم ألتقي بصحيفة الجزيرة ولم أتحدث لهم بأي شيء، لذلك ما ورد في هذا الخبر غير صحيح، وسأتخذ الإجراءات النظامية بحق ذلك".

لم ألتقي بصحيفة الجزيرة ولم أتحدث لهم بأي شيء، لذلك ما ورد في هذا الخبر غير صحيح.

وسأتخذ الإجراءات النظامية بحق ذلك. https://t.co/fF8zuVLOSH — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) January 27, 2022

اقرأ أيضًا..

سيكون حديث الساعة .. "خليجي" ينضم للعضوية الذهبية للنصر

شقيق حمد الله يعود .. عبد الرحيم يوجه اتهامًا جديدًا للنصر

النصر لم يفقد الأمل .. ضمانات جديدة لطمأنته تجاه الانتقال للشرق الأوسط