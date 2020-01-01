ماجد الفهمي: عمر السومة سيكون مجنونًا إذا رحل عن الأهلي

الجدل يزيد بشأن مستقبل السومة مع الأهلي

تحدث الإعلامي ماجد الفهمي، رئيس المركز الإعلامي السابق بالنادي الأهلي السعودي، عن أزمة رحيل عمر السومة من عدمها من الراقي خلال المرحلة المقبلة.

واقترب عقد السومة مع الأهلي من الانتهاء حيث يحق له التفاوض مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد دخوله الفترة الحرة.

وقال الفهمي في برنامج "الدوري مع وليد": "السومة حقق على المستوى المحلي كل شيء والألقاب الشخصية، وعلى البطولات الخارجية لم يكن الفريق موفق بكامله".

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وأضاف: "عمر السومة مجنون إذا رحل عن الأهلي، ولم ينجح مع الكبار في الدوري السعودي إذا رحل للنصر أو الهلال أو الشباب والاتحاد".

وتابع الفهمي: "عمر السومة لن يكون بنفس الوضع النفسي في أي نادٍ آخر، مثلما ما يشعر به في الأهلي، من وجهة نظري عمر السومة لن يرحل عن الأهلي ".

عمر السومة يعد من أبرز المحترفين في تاريخ الدوري السعودي، حيث يتربع على عرش الهدافين منذ انطلاق حقبة المحترفين بـ128 هدفًا.