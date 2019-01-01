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الدوري الإنجليزي الممتاز

مات تارجيت يسجل الهدف الـ 1000 في البريميرليج هذا الموسم

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Getty Images
نجم ساوثهامبتون مات تارجيت يسجل الهدف رقم 1000 في البريميرليج للموسم الحالي خلال مواجهة ساوثهامبتون وبورنموث

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

سجل مات تارجيت نجم نادي ساوثهامبتون الهدف رقم 1000 في الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يخص نسخة الموسم الحالي.

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وكان مات تارجيت قد شارك في مواجهة فريقه ساوثهامبتون أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

وفيما كانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، نجح مات تارجيت في تسجيل الهدف الثالث لصالح ساوثهامبتون.

وبهذا الهدف، أكمل البريميرليج اليوم الـ 1000 هدفًا خلال موسم 2019، كأحد أسرع المواسم التي تشهد الوصول إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ البريميرليج.

 

ويعتبر هذا الموسم هو الأسرع في تاريخ البريميرليج في الوصول إلى 1000 هدفًا منذ موسم 1994 – 1995 الذي شهد تسجيله في الأول من إبريل.

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يذكر أن هذا الموسم في البريميرليج شهد العديد من المنافسات القوية سواء على اللقب أو على التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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