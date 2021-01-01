ماتيو: لم أكن أريد الذهاب لبرشلونة، وعرضت عقدًا مزورًا على فالنسيا للبقاء!

جيرمي ماتيو لاعب برشلونة السابق يؤكد أنه أراد البقاء في فالنسيا قبل الانضمام للنادي الكتالوني.

أكد جيرمي ماتيو لاعب برشلونة السابق إنه لم يكن يريد أن ينضم لصفوف الفريق الكتالوني في 2014 عندما أراد النادي الحصول على خدماته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماتيو ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها أنه عرض عقدًا مزيفًا على فالنسيا من أجل البقاء.

وقال ماتيو: "لم أكن أريد أن أذهب لبرشلونة، عندما جاءوا لي في 2014 كنت قائد في فالنسيا وأستمتع بحياتي هناك، وقتها سألت نفسي إذا كنت سأقوم بتلميع مقاعد البدلاء في برشلونة".

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وأضاف: "عندما جاء برشلونة لي قمت بكتابة عقد مختلف عن ذلك الذي كتبوه، وضعت فيه راتبًا أقل من ذلك الذي عرضوه لكنه أكبر من الذي كنت أحصل عليه مع فالنسيا وأعطيته للمدير الرياضي وقلت له لو منحتني ذلك الرقم سأبقى".

وأردف: "المدير الرياضي وافق واتصل بالرئيس لكنه رفض، لم أصدق نفسي ومزقت العقد المزيف وذهبت لبرشلونة، وفهمت أنهم لم يكونوا يعتمدون علي".

وأكمل عن أفضل اللاعبين الذين لعب معهم وقال: "بكل وضوح حصلت على فرصة للعب كرة القدم مع ميسي، لكن هناك أيضًا دافيد سيلفا وخوان ماتا، وتشافي الذي أبهرني على المستوى التكتيكي في الملعب".

وأنهى كلماته عن أسوأ الخصوم وقال: "دييجو كوستا كان يضربنا ويخرجنا من المباراة ويقف على أقدامنا ثم يأتي ويعتذر، ويعود لتكرار نفس الأفعال".

جدير بالذكر أن ماتيو كان قد ساهم في إنجاز برشلونة التاريخي في 2015 عندما حقق الفريق الثلاثية الثانية له في التاريخ، بهدفين هامين في الدوري الإسباني ضد ريال مدريد وسيلتا فيجو.