ماتيو بوليتانو: سباليتي مختلف ونريد تحقيق الدوري الأوروبي

ماتيو بوليتانو نجم هجوم إنتر يؤكد على سعادته مع النيراتزوري بعد انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المهاجم الإيطالي ماتيو بوليتانو عن سعادته في صفوف فريق إنتر المعار له من ساسولو حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ضمن حوار مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" وأكد خلالها أن الفريق يطمح لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي.

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وقال بوليتانو: "سباليتي مختلف عن بقية المدربين في أنه يتحدث كثيرًا معنا، هو يزرع فكرته عن كرة القدم في رأسك وبعدها لا تخرج منها أبدًا، وفورًا شعرت بثقته".

وأضاف عن طموحاته للموسم الجاري: "نريد أن نحقق الفوز بالدوري الأوروبي، صحي أن تشيلسي خصم قوي على البطولة لكننا نشعر بالقوة أيضًا ونستطيع الوصول للنهائي".

وأكمل عن الخروج من دوري الأبطال: "لقد كانت خيبة أمل كبيرة أمام بي اس في آيندهوفين، بدأنا المباراة بشكل سيء للغاية وهم كانوا أفضل، لا نزال نشعر بالندم حتى الآن".

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واختتم تصريحاته بالحديث عن زميله رادجيا ناينجولان: "هو لاعب قوي للغاية، وحاسم بالنسبة للإنتر، أعتقد أنه سيكون له أهمية كبرة لفريقنا في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن عقد اعارة اللاعب به بندًا يسمح للإنتر بضمه لصفوفه بشكل نهائي بمقابل مادي تم الاتفاق عليه مع ساسولو.