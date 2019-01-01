ماتيوس: كوفاتش مدرب جيد وكلوب لا يصلح لتدريب بايرن ميونخ

آراء مختلطة حول موسم بايرن الحالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ساند لوثار ماتيوس، نجم بايرن ميونخ السابق، مدرب الفريق الحالي نيكو كوفاش، ورفض فكرة تولي يورجن كلوب تدريب الفريق مستقبلاً بسبب عاطفيته.

وتباينت الآراء حول موسم كوفاتش الأول مع بايرن رغم تصدر الفريق ترتيب البوندسليجا وبلوغه نهائي كأس ألمانيا.

وقال ماتيوس مع "سبورت بازر": "يجب أن يكون هناك صبر، البعض يبحث عن الحلول السريعة، أنا أتيت بنيكو في سالزبورج ورأيت مدى جديته وقوة شخصيته".

وأضاف: "نجح في فرانكفورت وكرواتيا، ولكن في ميونخ استلم فريقاً معظم نجومه تخطوا مرحلة التألق مثل مولر، روبن، بواتنج، ريبيري، ونوير، كما لم يأتي بمن رغب فيهم من لاعبين".

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مثلما استحق أحفاد يوهان كرويف الإشادة في دوري الأبطال ، فعلينا الإشادة في الدوري الأوروبي بهولاء اللاعبين 👌



بطولة عظيمة من آينتراخت فرانكفورت 👏 pic.twitter.com/XtznSwcwGs — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

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واستمر: "برأيي قام بعمل كبير حتى الآن، الرجل مر بفترات صعبة ولكن تخطاها، يكفي المؤتمر الصحفي الذي قام به وهو متأخر بتسع نقاط، هو الآن متصدر".

وواصل ماتيوس: "الخروج من بايرن ليس نهاية العالم، أنظر لما حدث مع يوفنتوس أو ريال مدريد، ألوم عليه فقط كثرة التغييرات في بداية الموسم".

وكشف نجم ألمانيا السابق عن أسباب رفضه تولي كلوب تدريب الفريق: "هو من أفضل المدربين الألمان حالياً، ولكنه دائماً ما عمل مع فرق عاطفية مثل ماينز أو دورتموند، لذا لا يصلح لأجواء بايرن، ربما شالكه"

ويملك بايرن ميونخ فرصة التتويج رسمياً بلقب البوندسليجا الأسبوع المقبل في حال انتصاره على مضيفه لايبزج.