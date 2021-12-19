ماتيوس بيريرا؟ فولهام يفاوض أحد لاعبي أندية الرياض

أثار الإعلامي السعودي سعود الصرامي الجدل، بشأن تلقي أحد أندية الرياض عرضًا من نادي فولهام الإنجليزي، من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين الذين سبق لهم ولعبوا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الصرامي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يلمح فيها بأن أحد أندية العاصمة السعودية الرياض، قد تلقى عرضًا بشأن أحد لاعبيه البرازيليين.

وجاء نص تغريدة الصرامي كالآتي: "نادي فولهام الإنجليزي يخاطب نادي عاصمي، لشراء عقد لاعبه البرازيلي الذي سبق له الاحتراف في الدوري الإنجليزي".

متابعي الصرامي علقوا على تغريدته، مؤكدين على أنه يقصد البرازيلي ماتيوس بيريرا صانع ألعاب فريق نادي الهلال، وأن اللاعب اقترب من الرحيل عن الزعيم.

الهلال تعاقد مع ماتيوس بيريرا مع بداية الموسم الحالي قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، في صفقة هي الأكبر في تاريخ الكرة السعودية.

#هات_إذنك

نادي فولام الانجليزي " يخاطب " نادي عاصمي لشراء عقد لاعبه البرازيلي الذي سبق له الإحتراف في الدوري الإنجليزي — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) December 19, 2021

وأثار بيريرا الجدل خلال الفترة الماضية، بعد ما بدر منه خلال مباراة ديربي الرياض، بالاعتراض على تغييره بطريقة غير لائقة، على مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

"الهجوم على جارديم سيجعل لاعبي الهلال يواصلون الكسل والبرود والتعالي"

واتخذ الهلال قرارًا حاسمًا ضد بيريرا بالتدرب منفردًا، عقابًا له عما بدر منه في ديربي الرياض.